Desde hace varios años hay rastros en familiares de niña muerta por talio El abogado Fabio Humar, abogado de víctimas dijo que la Fiscalía tiene varias pistas

El abogado Fabio Humar dijo en varios medios de comunicación que la Fiscalía cuenta con múltiples evidencias que apuntan a Zulma Guzmán, como la persona que habría coordinado el envenenamiento de dos niñas con talio.

Humar, representa al empresario Juan de Bedout, papá de una de las menores víctimas y dueño de la casa donde sucedió el crimen.

Advirtió que una de las hipótesis de la Fiscalía es que Zulma Guzmán, desde Argentina, habría coordinado la entrega de las frambuesas con chocolate y talio que provocó la muerte de dos niñas.

““Eso quiere decir que, al menos, en este momento hay suficiente prueba y suficiente material probatorio para llamarla a una imputación de cargos. Y es por eso que la Fiscalía decidió solicitar ante un juez de control de garantías de la República una orden de captura y la consecuente activación de la circular roja propia de la Interpol, en tanto que esta señora no se encuentra en el territorio”, indicó el abogado a los colegas de W radio.

El joven domiciliario fue clave para determinar de dónde había salido el domicilio de las frambuesas y quién lo contactó para la entrega.

Otro detalle es que la madre de una de las niñas falleció hace varios años por un cáncer, pero, se determinó que en varios exámenes se determinó que su cuerpo tenía rastros de talio, también hay rastros en otros familiares.

“Es cierto que se encontraron rastros de talio en su momento (en la madre), en los exámenes que de manera rutinaria se le hacían para controlar y medicar su cáncer”, reiteró

Según la Fiscalía, Zulma, una vez murieron las niñas, salió de Argentina con destino a Brasil, España y Reino Unido. Ahora es buscada con circular roja de Interpol.