Liverpool habría tomado contundente e inesperada decisión tras declaraciones de Mohamed Salah

La situación en Liverpool continúa siendo tensa, el vigente campeón de la Premier League no atraviesa un buen momento deportivo y la tensión del vestuario ha salido a la luz. El egipcio Mohamed Salah, una de sus principales figuras, fue quien decidió sacar todo a flote.

Al final del partido contra el Leeds United, donde el club de Anfield dejó escapar un nuevo triunfo con un empate 3-3, Salah expresó su malestar por llevar tres partidos consecutivos como suplente, asegurando que actualmente, no tiene ninguna relación con el entrenador Arne Slot.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”, fueron algunas de las declaraciones del egipcio.

Contundentes medidas del Liverpool

Según se conoció este lunes, las declaraciones de Mohamed Salah generaron eco tanto adentro como afuera del club. Las directivas habrían tomado una radical e inesperada decisión en contra de la figura africana.

Según informó la prensa europea, Liverpool habría decidido sancionar a Salah dejándolo fuera de la convocatoria para el compromiso de este martes por la Liga de Campeones, cuando el club inglés visite al Inter de Milán, por la sexta fecha del certamen continental.

Esta decisión mostraría la postura del club, quien parecería inclinarse por el técnico neerlandés antes que por el jugador egipcio. Salah dejó abierta la puerta para su partida ante el Brighton el próximo fin de semana, antes de la Copa África: “Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí".