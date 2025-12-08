Brayan Caicedo sufrió una grave lesión en el Porto B de Portugal

¡Malas noticias en Portugal! El jugador de 19 años, Brayan Caicedo, que milita en la segunda división del Porto y ha tenido un gran desempeño en el segundo semestre con el club portugués, sufrió una grave lesión que lo dejará fuera de las canchas por más de 6 meses, posiblemente.

Colombia vs. Portugal ya tiene fecha y sede tentativa en el Mundial 2026

El delantero colombiano fue fichado al Porto en agosto del 2024, equipo en el que ha tenido bastante regularidad pues ha disputado 10 compromisos de los cuales ha marcado 2 goles.

🎙 “Quero marcar muitos golos com esta camisola”

Brayan Caicedo assinou até 2029 e sonha “jogar no Estádio do Dragão”▶ pic.twitter.com/drEGsV9YXm — FC Porto (@FCPorto) August 23, 2024

¿Qué fue lo que le sucedió a Brayan Caicedo?

El pasado sábado 6 de diciembre el Porto B venció a 4-2 al Leixões por la fecha 13 de la Segunda División de Portugal. Brayan Caicedo fue el encargado de igualar el compromiso al minuto 30′ tras un potente remate al ángulo, imposible de atajar para el arquero Igor Stefanović.

Aunque el jugador de 19 años anotó un golazo durante el encuentro, al minuto 58 tuvo que abandonar el campo en camilla tras sentir una fuerte molestia, dando ingreso a Tiago Andrade. En las últimas horas se confirmó que sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido contra Leixões, lesión que lo dejará fuera por el resto de la temporada.

Tras conocerse el parte médico del colombiano, su posible ascenso al primer equipo se retrasará. Pues Caicedo se estaba destacando en la segunda división y había convencido a los directivos del equipo principal, pero con esta lesión su futuro es incierto.

🚨 Brayan Caicedo fez uma rotura completa dos ligamentos cruzados do joelho e não joga mais esta época. pic.twitter.com/fugidOOv4Z — Mercado Azul (@_mercadoazul_) December 8, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar el Porto B?

El equipo de Brayan Caicedo se enfrentará con Penafiel este viernes 12 de diciembre a partir de la 1:00 de la tarde (hora Colombia) en el estadio Municipal Dr. Jorge Sampaio, juego que corresponde a la jornada 14 de la Segunda División de Portugal.

Sin embargo, debido a la grave lesión que sufrió el colombiano, Caicedo se perderá los próximos encuentros con el Porto B.