Papá de Mateo García publicó un emotivo video tras su llegada a Millonarios

Millonarios oficializó su segundo fichaje para el 2026, el volante Mateo García, jugador de 27 años y quien llega procedente del Once Caldas. García se suma a Carlos Darwin Quintero como nuevos hombres del equipo de cara al próximo año.

García, quien estuvo en las divisiones inferiores del equipo bogotano, ha reconocido públicamente ser hincha Embajador, manifestando además que tanto él como su familia lo son, motivo por el cual, deseaba llegar a la institución.

Emotivo video de su padre

Tras confirmarse el fichaje de Mateo García a Millonarios, Rodrigo García, su padre, publicó en sus redes sociales un emotivo video, expresando su felicidad por el nuevo equipo de su hijo y recordando un poco de su trayectoria.

“Hoy mi corazón, no me cabe en el pecho, mi hijo, Mateo García, es oficialmente nuevo jugador de Millonarios, el equipo del cual soy hincha por herencia de mi padre. El sueño que siempre tuve, se cumple”, narra Rodrigo en un video en el que se ven diversas fotografías de Mateo vistiendo la camiseta del equipo Embajador en sus divisiones inferiores.

“Mateo siempre lo ha dado todo por cada camisa que ha vestido y estoy seguro que ahora no será la excepción, al contrario, jugar en el equipo del cual es hincha le dará gasolina extra para dejar el alma en la cancha y ayudar a Millonarios a un nuevo título”, añadió.

🎥 | El video homenaje del padre de Mateo #García por su llegada a #Millonarios Ⓜ️.



Mateo García ya dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Millonarios y ya se puso bajo las órdenes del entrenador Hernán Torres. El club adelanta su pretemporada en la capital del país, a la espera de confirmarse nuevos jugadores.