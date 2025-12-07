Millonarios hizo oficial su segundo fichaje para 2026

Es oficial, Mateo García se convirtió en nuevo jugador de Millonarios. Con la llegada del volante, procedente de Once Caldas, van dos incorporaciones de cara a 2026, sumado a Carlos Darwin Quintero. Por su parte, a la fecha van 4 salidas confirmadas.

El club venía negociando desde hace semanas con Once Caldas y el propio futbolista, llegando a un acuerdo en el que el conjunto de Manizales conservará el 20% de una posible futura transferencia. Asimismo, su contrato con el Embajador será por los próximos tres años.

“Millonarios FC informa que, luego de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Mateo García se convirtió en nuevo jugador del equipo. ¡Desde hoy inicia un nuevo capítulo en su carrera vistiendo los colores de la camiseta ‘Embajadora’! ¡Bienvenido Mateo!“, se lee en el comunicado del equipo.

¡Volver a casa para seguir cumpliendo sueños! 💙🏠⚽️✨



¡Mateo García se viste de azul y blanco! 🔵⚪️ ¡Bienvenido al Embajador!



▶️ Consulta toda la información de nuestro nuevo volante en https://t.co/9JZin4exPt pic.twitter.com/x3g9vYQ5B0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 7, 2025

En desarrollo...