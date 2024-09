Mateo García: “En algún momento me gustaría jugar en Millonarios”

Mateo García, jugador de Millonarios / Once Caldas

Mateo García es una de las piezas clave del Once Caldas líder de la Liga colombiana y que tiene ilusionada a la afición del conjunto blanco. El volante bogotano llegó a principios de año a la institución en calidad de préstamo y a mediados del 2024 ejerció la opción de compra a Llaneros.

En diálogo con El VBar, el jugador de 25 años se refirió al gran momento que está viviendo a nivel individual y colectivo. Se refirió a sus sueños de poder dar el salto al exterior, así como poder ser llamado por la Selección Colombia. Pero lo que más se resalta de la charla fue su deseo expreso de poder algún día jugar con la camiseta de Millonarios, club del que es hincha.

Sobre el gran presente del conjunto albo, comentó: “Es el trabajo y una continuidad de una base que se ha conformado o que se ha mantenido entre el primero y el segundo semestre. Los jugadores que han llegado se ha acoplado de gran manera y los resultados son otros al día de hoy”.

La posesión, un aspecto en el que mejoraron: “Este semestre, fue una de las cosas que el profe decía que quería mejorar. El primer semestre éramos más directos, que se paraba bien en un bloque medio bajo y en las transiciones éramos fuertes. Este semestre, por lo jugadores que han llegado, tiene una capacidad técnica alta y ha venido inculcándonos el tema de la elaboración de proponer y ser protagonistas y más acá en condición de local, donde venir a jugar en Manizales no es fácil y entre más posesión tengamos, es un mayor desgaste para poder sacar mucha más ventaja.

¿El mejor momento de su carrera?: “Sin duda alguna y más por el lugar donde estoy. En la B tuve muy buenas campañas, pero no es vista de igual manera que en la primera categoría, no es solo el nivel individual sino el colectivo y eso ayuda a que todos nos veamos bien y hoy Once Caldas está pasando por un gran momento, entonces hay que aprovecharlo al máximo y ojalá podamos ratificar la clasificación rápido.

La clave del Arriero: “Esta base de Once Caldas ya tiene un trabajo desde principio de año, entonces esas piezas nuevas, acoplarlas ha sido más sencillo. El profe es una persona que llena de confianza al jugador, se acerca y se preocupa por cómo está, por cómo le gusta jugar, y de esa manera cada uno de nosotros hemos podido sacar nuestra mejor versión basada en el respaldo del profe y acompañada de resultados, que es lo más importante”.

El deseo de jugar en Millonarios algún día

Salto en la carrera: “La verdad a corto plazo con el club sueña uno, por la campaña, que es un poco más creíble y llena de motivación. Uno quiere dar ese salto afuera y salir a competir de gran manera y pues tener ese llamado a selección que es el sueño de todo jugador que no ha sido convocado, tener ese primer llamado es uno de los sueños más grandes que tenemos en este momento.

¿Le gustaría jugar en Millonarios? “Sí, sí, la verdad que sí. Aparte de que estuve en las divisiones inferiores, soy hincha de Millonarios y en algún momento me gustaría jugar en Millonarios, inclusive hubo algunos acercamientos a mitad de año, pero Once Caldas había realizado la opción de compra. Yo estoy feliz en Manizales. Si se da, fabuloso, porque sí me gustaría vestirme de azul”.

¿Hubo acercamientos con Milllonarios?: “Más que la posibilidad hubo acercamientos, cuando Once Caldas hizo uso de la opción de compra, la posibilidad de que yo saliera era más difícil. Yo estoy muy contento acá en Manizales, contento con el equipo, entonces aún no veo que era el momento para salir de acá a Millonarios”.