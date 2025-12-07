Kevin Cataño se refirió al interés de un equipo grande del fútbol colombiano

Kevin Cataño es uno de los porteros jóvenes colombianos con más proyección en el fútbol colombiano actualmente. El arquero antioqueño brilló con Real Cundinamarca en el torneo de ascenso y es pretendido por varios clubes del país.

En diálogo con Caracol Deportes del Domingo, Cataño reveló que hay un equipo grande que ha conversado con su representante para poder ficharlo. El guardameta desea salir de la segunda división.

“A día de hoy están en conversaciones, pero todavía no se ha definido un futuro. Hay que esperar qué va pasando estos días”, comentó sobre su futuro inmediato, el portero de 22 años.

Al respecto añadió, sin revelar mayores detalles de los equipos: “Hay muchos interesados, pero no me meto mucho en eso, de eso se encarga mi representante, Alexander Viveros”.

Al ser cuestionado directamente por Millonarios, Cataño manifestó: “Hasta donde tengo entendido, han habido conversaciones, se han reunido y han hablado con Alex”.

Entretanto, sobre sus inicios, comentó que estuvo inicialmente en las divisiones inferiores de Nacional: “Estuve 7 años en divisiones inferiores de Atlético Nacional... más o menos desde el 2015 o 2016 hasta después de pandemia”.

“Yo pedí mis papeles, porque quería buscar un lugar, darme a conocer, tener una oportunidad en un equipo profesional y me salió una propuesta de Valledupar”, añadió sobre su salida del equipo.

Por otra parte, del interés del Deportivo Cali a comienzos de año, mencionó: “En enero se habló el tema de una posible llegada allá. No sé si no se llegó a un acuerdo entre clubes o no sé qué pasó”.

Cataño, quien también ha sido relacionado con el Inter Miami de la MLS, aseguró que siente que es el momento de dar el salto a un fútbol más competitivo: “La idea es dar un paso a nuevos retos, a un mundo más grande, a ganar experiencia en otros espacios más grandes”.