Niño de diez años sufrió daño en uno de sus ojos por un ‘tote’ El Bosque, en Barranquilla

Un menor de diez años se encuentra bajo observación médica luego de presentar daño ocular por la manipulación de un ‘tote’ en el barrio El Bosque, así lo indicó la Secretaría de Salud del Distrito.

“El llamado es a evitar la manipulación de pólvora y no dejemos estos cerca de los niños debido a que se pueden quemar o intoxicar por fósforo blanco”, dijo Stephanie Araújo, secretaria de salud.

El menor hace parte de los seis quemados por pólvora que se registraron en Barranquilla durante la noche de velitas. Los otros se presentaron en los barrios de La Paz, Montes, Las Delicias, El Golf y Villa Santos, y presentan heridas de quemaduras en las manos.

Quemados en los municipios del Atlántico

Por otra parte, la Secretaría de Salud del Atlántico reportó que durante la noche de velitas se presentaron 11 personas quemadas por pólvora: 7 durante la noche del 7 de diciembre y 4 más en la madrugada del ocho de diciembre.

También las autoridades reportaron una disminución en la cifra de quemados cuando el año anterior durante el 7 y 8 de diciembre se presentaron 20 casos durante el mismo periodo.

Reducción de cifra de quemados

Según el Instituto Nacional de Salud, los 12 casos de quemados que se registraron en los municipios durante el mes de diciembre equivalen a una reducción del 51.1% frente al mismo periodo del año anterior.

Mientras tanto, Barranquilla tuvo una reducción del 65.0% debido a que entre el 7 y el 8 de diciembre se registraron siete casos en total, frente a los 20 que se presentaron en el mismo periodo del año anterior.