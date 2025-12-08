Sin luz este MARTES 9 de diciembre en Juan de Acosta, Puerto Colombia, y Malambo

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que, durante este martes, 9 de diciembre, realizará diferentes labores preventivas en varios municipios del departamento.

¿Cuáles sectores estarán sin luz en Malambo?

Para el caso del corregimiento de Caracolí, en zona rural de Malambo, se instalarán postes de media y baja tensión en la calle 12 con la carrera 13, entre las 8:30 de la mañana y las 4:20 de la tarde.

Sin luz en otros municipios

Como parte de las acciones de mejoramiento del servicio de energía, se cambiará un poste y se adelantarán labores de poda en sectores de Juan de Acosta, este martes 9 de diciembre.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:48 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Durante las obras estarán sin suministro de energía los barrios La Esperanza, San Martin, Las Flores y la Calle Nueva.

Por otra parte, se cambiará un poste en la calle 8 con la carrera 13, en el corregimiento de Salgar, en el horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde.