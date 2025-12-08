Barranquilla

Un joven de 16 años muerto y dos heridos deja fuerte accidente en Valledupar

Al parecer, el joven conducía el vehículo en exceso de velocidad. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Imagen de referencia de accidente de tránsito. / Codruta Istrati / 500px

En la madrugada de este domingo, 8 de diciembre, se registró un fuerte accidente en el barrio Novalito, al norte de Valledupar con un trágico saldo: un joven de 16 años muerto y dos personas más heridas.

Según trascendió, el joven, quien se movilizaba en un vehículo blanco, habría perdido el control y terminó estrellándose fuertemente.

Las dos personas que resultaron heridas fueron identificadas como Roberto Gutiérrez Bobadilla, quien presenta algunos raspones en su mano derecha y Fabián Pumarejo Gómez, presenta también raspones en el rostro y dolores en la espalda.

Policía de Tránsito investiga

Mientras tanto, la Policía de Tránsito de Valledupar adelanta la investigación para esclarecer las causas de este accidente

