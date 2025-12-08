Un joven de 16 años muerto y dos heridos deja fuerte accidente en Valledupar

Imagen de referencia de accidente de tránsito. / Codruta Istrati / 500px

En la madrugada de este domingo, 8 de diciembre, se registró un fuerte accidente en el barrio Novalito, al norte de Valledupar con un trágico saldo: un joven de 16 años muerto y dos personas más heridas.

Según trascendió, el joven, quien se movilizaba en un vehículo blanco, habría perdido el control y terminó estrellándose fuertemente.

Las dos personas que resultaron heridas fueron identificadas como Roberto Gutiérrez Bobadilla, quien presenta algunos raspones en su mano derecha y Fabián Pumarejo Gómez, presenta también raspones en el rostro y dolores en la espalda.

Policía de Tránsito investiga

Mientras tanto, la Policía de Tránsito de Valledupar adelanta la investigación para esclarecer las causas de este accidente