Millonarios, América y Bucaramanga, atentos a equipazos clasificados a la Copa Sudamericana

Millonarios y América ya se encuentran clasificados a la Copa Sudamericana / Colprensa.

Millonarios, América y Bucaramanga tienen garantizada su presencia en la Copa Sudamericana del 2026, todos llegados desde la Reclasificación. El cuarto cupo será para Medellín, Nacional o Junior, quienes aún aspiran a estar en la Copa Libertadores.

El certamen mantendrá el discutido formato que ha tenido en los últimos años, donde los equipos colombianos deberán eliminarse entre sí a un partido único, para luego acceder a la fase de grupos, donde ya esperan equipos brasileños y argentinos.

Los primeros de cada grupo acceden directamente a octavos de final; mientras que los segundos disputarán repechaje con los equipos que terminen terceros en sus grupos de la Copa Libertadores. En este formato, Once Caldas accedió hasta cuartos de final en el presente año.

Ojo a los equipazos de Brasil y Argentina clasificados

De los 42 clubes que disputarán la Copa Sudamericana en el próximo año, 36 ya están definidos, destacando en el listado históricos equipos de Brasil y Argentina, sumados a otros más de otros países sudamericanos.

River Plate, cuatro veces campeón de la Libertadores, accedió a la Copa Sudamericana tras la eliminación de Boca Juniors a manos de Racing del fútbol local. El otro grande de Argentina que irá a la competencia será San Lorenzo.

Brasil, por su parte, tendrá la presencia de cinco clubes grandes. La lista la encabeza el Santos de Neymar, sumándose Sao Paulo, Gremio, Atlético Mineiro y Corinthians.

Por Chile estará presente la Universidad de Chile; mientras que el Olimpia de Paraguay también recae en la competencia. América y Millonarios, como clubes tradicionales del continente, también engrosan dicha lista.

La primera fase de la Copa Sudamericana comenzará el 3 de marzo. El sorteo de dichos partidos todavía se encuentra con fecha por definirse.