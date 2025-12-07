Video: Johan Carbonero, clave en salvación de Internacional de Porto Alegre del descenso con golazo

Johan Carbonero anotó el gol de su equipo en la derrota 1-2 contra Fluminense / Instagram: Internacional.

Internacional de Porto Alegre y sus hinchas vivieron una jornada de mucho drama en la fecha 38 de la Serie A de Brasil. El equipo Colorado estuvo durante varios minutos yéndose a la segunda división de su país, tras su duelo ante Red Bull Bragantino.

Todos los goles del partido cayeron en la etapa complementaria. Por más de que ganara, Inter debía esperar el resultado de Fortaleza en su visita al Botafogo.

Finalmente, Internacional de Porto Alegre terminó imponiéndose 3-1 en casa. El último gol local lo convirtió Johan Carbonero, quien fue suplente e ingresó al terreno de juego por su compatriota Rafael Santos Borré.

Carbonero recibió un pase filtrado de Alan Patrick, marchándose en solitario para ingresar al área y vencer al portero rival con un buen remate de pierna derecha, desatando la fiesta en el Estadio Beira-Rio.

JOHAN CARBONERO CONVIRTIÓ ESTE GOL PARA SALVAR A #INTER DEL DESCENSO EN BRASIL 🇧🇷pic.twitter.com/k7N4sXSToa — Racingmaníacos (@RacingManiacos) December 7, 2025

El extremo colombiano, que continúa en la disputa por ir a la Copa del Mundo con la Selección, llegó a siete goles marcados en la presente temporada, cuatro de ellos por el Brasileirao.

Los otros tantos del partido fueron obra del argentino Gabriel Mercado y de Alan Patrick para los locales; por los visitantes descontó Jonathan dos Santos.

Con el triunfo 4-2 de Botafogo ante Fortaleza, donde aportó un gol el también colombiano Jordan Barrera, Internacional se mantuvo en la primera división y fue Fortaleza el que terminó perdiendo la categoría.

Seria um ótimo gol de Jordan Barrera, mas infelizmente o Marçal colocou tudo a perder.



🎥Globo RJ pic.twitter.com/nsAPDC5RyB — Gazeta Botafogo ⭐📰 (@agazetabotafogo) December 7, 2025

El título ya se lo había asegurado días atrás Flamengo, equipo donde milita el cartagenero Jorge Carrascal y quien como ya lo había hecho en la Copa Libertadores, le ganó el título a Palmerias.