Liga colombiana 2025-II: Las cuentas de Tolima para cerrar la final en condición de local

De la mano de Lucas González, Deportes Tolima buscará conseguir su cuarta estrella. El equipo de Ibagué accedió a la final anticipadamente como líder del Grupo B, luego de empatar 0-0 en su visita al Bucaramanga, por la quinta fecha de los cuadrangulares.

Adicional a ello, el Vinotinto y Oro ya tiene su plaza asegurada en la Copa Libertadores 2026, por ahora en la fase previa; no obstante, de ganar la Liga, avanzará directo a la fase de grupos del certamen continental.

Tolima cierra los cuadrangulares recibiendo a Fortaleza en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, si bien ya son finalistas, los de Lucas González no quieren dejar nada al azar y buscarán asegurarse definir la gran final en casa.

¿Qué necesita Tolima para cerrar la final en condición de local?

La localía en la gran final del fútbol colombiano se definirá según la cantidad de puntos que hayan sumado los equipos a lo largo del semestre, teniendo en cuenta la suma de puntos entre el Todos Contra Todos y los cuadrangulares.

Deportes Tolima destaca en dicha tabla con 49 puntos, 38 en la fase regular y 11 en el Grupo B. Los dos equipos que tienen chances de avanzar a la final desde el Grupo A, máximo podrán igualarlo. Junior suma 46 unidades y Nacional 45.

De no perder en casa, Tolima se asegurará cerrar la final en condición de local; entretanto, si pierde y el clasificado es Junior, sin ganar en Medellín, también será local. En el único escenario en el que peligra definir la final en casa, sería en caso de perder y ganar Junior, de ganar los barranquilleros por más de un gol, igualarían su diferencia de gol.

Pase lo que pase, si el finalista es Atlético Nacional, la serie por el título comenzaría en el estadio Atanasio Girardot y se definiría en el Manuel Murillo Toro.