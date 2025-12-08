Exjefe de Fernando Gaviria le lanza una dura crítica: “Es el ciclista más vago que jamás conocí”

Fernando Gaviria llegó a ser líder de un Tour de Francia durante su mejor época en el Quick Step. (Photo by Tim de Waele/Corbis via Getty Images) / Tim de Waele

El ciclista colombiano Fernando Gaviria se encuentra en el centro de la polémica, luego de que en los últimos días protagonizara un escándalo en Mónaco, lugar de su residencia, al ser condenado a dos meses de prisión en suspenso por haber sido descubierto manejando ebrio en plena luz del día.

La situación terminó opacando por completo cualquier noticia deportiva en torno al corredor antioqueño, quien unas horas antes de estos hechos, había sido anunciado como nuevo corredor del Caja Rural, tras su salida del Movistar.

Fuertes acusaciones en contra de Fernando Gaviria

Al eco ya generado por lo sucedido, se sumaron las declaraciones de Brian Holmm, exciclista danés y ex director deportivo del Quick-Step, escuadra belga en la que coincidió con, quizás, la mejor versión de Fernando Gaviria.

En diálogo con el podcast Café Eddy, Holmm no solo aseguró no sentirse sorprendido por el escándalo de Gaviria en Mónaco, sino que además lo calificó como “el ciclista más vago que jamás había conocido”.

“Si tuviera que señalar a un ciclista al que pillarían conduciendo bajo los efectos del alcohol en Mónaco, probablemente habría dicho Gaviria”, declaró el excorredor danés.

Y añadió: “¿Por qué no me sorprende tanto?, Sin duda, uno de los mayores talentos con los que he trabajado: un don divino para la bici, y también el ciclista más vago que he conocido. Me cae muy bien, pero por Dios, Fernando, ¿es necesario?”.

Gaviria, quien recibió una multa de 5 mil euros y dos años de prohibición para conducir en Mónaco, declaró tras lo sucedido: “Dormí un par de horas antes de salir. Sentí que podía tomar el coche. En retrospectiva, no fue así. Fue un error mío, no lo volveré a hacer”.