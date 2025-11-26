Condenan a dos meses de prisión condicional a Fernando Gaviria: Razones y lo que se sabe del caso

Contraste de emociones para Fernando Gaviria en poco más de 24 horas. En horas de la mañana del martes 25 de noviembre fue anunciado como fichaje estelar del equipo español Caja Rural (ProTeam), al que llega luego haber estado tres años en el Movistar y no haber cumplido con las expectativas.

Pero durante la mañana de este miércoles 26 de noviembre, el diario francés Nice Matin dio a conocer que el antioqueño fue condenado a dos meses de prisión condicional, en una audiencia que se cumplió en Mónaco, casi que en paralelo al anuncio de su firma por su nuevo equipo.

¿Por qué condenaron a Fernando Gaviria?

Gaviria fue captado por la policía conduciendo bajo estado de embriaguez el pasado 22 de octubre en Mónaco, razón por la cual se le abrió una investigación. El pedalista de 31 años, además de una conducción temeraria, cometió infracciones como no ceder el paso, cruzar la línea continua, circular en sentido contrario, entre otras.

En la audiencia, el juez Florestan Bellinzona explicó que el nivel de alcohol en la sangre quintuplicaba lo permitido. “Luego mostró signos de intoxicación, y la policía midió una tasa de alcohol en sangre de 1,18 mg/l de aire espirado, o aproximadamente 2,40 gramos por litro de sangre“.

Asimismo, el estado de Gaviria al momento de la infracción fue catalogado como una amenaza pública. “Estás a una o dos copas de entrar en coma. Eres una amenaza pública“, añadió el juez.

El primer fiscal adjunto, Mathias Marchand se mostró sorprendido que un perfil en la élite del ciclismo mundial sea captado por este tipo de hechos a plena luz del día (1:15 p.m.). “Es pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle. Esto lo convierte en un peligro público”, comentó.

Se resolvió entonces una pena de dos meses de prisión condicional, una multa de 5.000 euros, la prohibición de conducir durante dos años en el Principado de Mónaco (lugar en el que reside) y el pago de tres multas conexas de 45 euros cada una.

Las palabras de defensa de Gaviria

Gaviria, quien compareció sin defensa, manifestó que durmió apenas unas horas antes de salir en el carro. Además, aludió a estrés y problemas familiares.

“Dormí unas horas antes de salir. Tenía ganas de coger el coche.Fue un error mío, no lo volveré a hacer. Presentaba estrés laboral y problemas familiares”, dijo al respecto el ciclista.