Fernando Gaviria tiene nuevo equipo en el ciclismo europeo: Sorpresivo destino para el colombiano

Fernando Gaviria encontró equipo para continuar su carrera en Europa. El pedalista antioqueño terminó contrato con el Movistar, escuadra en la que estuvo desde 2023 y en la que no pudo destacar como lo hubiera esperado, pues apenas obtuvo tres triunfos: la etapa 4 de la Vuelta San Juan 2023, etapa 5 del Tour de Romandía 2024 y la etapa 1 del Tour Colombia 2024.

Ante esto, no hubo renovación de parte del Movistar, pero otro equipo español sedujo al colombiano. Se trata del Caja Rural, también de España, pero no deja de ser un destino sorpresivo para el pedalista de 31 años, pues es una escuadra ProTeam (segunda división, que puede disputar las tres grandes solo por invitación) y en los últimos 10 años corrió para equipos de la máxima división.

Así anunció el Caja Rural el fichaje de Fernando Gaviria

Luego de rumores sobre su vinculación, este martes 25 de noviembre fue oficializado en el equipo español. Su llegada genera la ilusión en el equipo de poder figurar en etapas diseñadas para velocistas.

“Fernando Gaviria aportará toda su experiencia con su llegada a CajaRural-Seguros RGA. Un fichaje ilusionante con el que esperamos optar a pelear por más triunfos a lo largo de la temporada", se lee en la publicación hecha en la cuenta de X.

✍🏻🇨🇴 Ahora sí



💨 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐆𝐚𝐯𝐢𝐫𝐢𝐚 aportará toda su experiencia con su llegada a Caja Rural-Seguros RGA.



🔝 Un fichaje ilusionante con el que esperamos optar a pelear por más triunfos a lo largo de la temporada.



— Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) November 25, 2025

Por su parte, agregaron. “Uno de los velocistas más laureados del panorama mundial formará parte la próxima temporada del conjunto Caja Rural-Seguros RGA. El colombiano Fernando Gaviria (La Ceja, 1994) llega a la formación española después de coleccionar más de cincuenta victorias como profesional y de brillar y triunfar en las pruebas por etapas más importantes del calendario”, añadieron sobre Gaviria, quien estará vinculado, de momento solo por el próximo año.

Gaviria explicó por qué eligió el Caja Rural

En declaraciones recogidas por el propio equipo, el antioqueño aseguró que la principal razón que lo llevó a firmar por el equipo español fue la gran recepción que encontró en los directivos y la ilusión que ellos tenían con su vinculación.

“Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí“, dijo.

Del mismo modo, manifestó que su deseo es poder disputar una grande en el 2026, con el objetivo de lograr victoria en la Vuelta España.

“De cara a la próxima temporada, mi objetivo es trabajar bien, ayudar al equipo en todo lo que pueda e intentar lograr victorias. Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de La Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante”, concluyó.