Colombia, campeón de los Juegos Bolivarianos de Lima: Así terminó la Tabla de Medallería

La delegación nacional se quedó con el título de las justas por cuarta vez de manera consecutiva.

Kollin Castro ganó medalla de oro en el patinaje de velocidad / Twitter: Mindeportecol.

Colombia se coronó campeón de los Juegos Bolivarianos de Lima 2025. La delegación nacional se aseguró el título de las justas por cuarta vez de manera consecutiva, tras lo hecho en Trujillo 2013, Santa Marta 2017 y Valledupar 2022.

Los deportistas del país consiguieron un total de 341 medallas, 142 oros, 122 platas y 77 bronces. Su principal perseguidor, Venezuela, logró 104 oros; mientras que Perú sumó 78 oros, completando el podio de la competencia.

El país cerró su participación en las justas con cinco oros, cinco platas y un bronce. Los últimos deportes donde se impuso Colombia fueron en el patinaje de velocidad, con dos oros; la gimnasia aeróbica, con otros dos oros, y el karate, con un oro.

La atleta que más medallas de oro consiguió para la delegación nacional en los Juegos Bolivarianos de Lima fue Jazmín Pistelli Palomino, quien alcanzó cuatro preseas doradas (100 m dorso; 200 m dorso y 4x100 m relevo combinado -femenina y mixta-) y una de plata (4x200 m relevo estilo libre femenina).

Colombia ganó 19 campeonatos: atletismo (31 medallas -17 oros, 9 platas y 5 bronces-); BMX freestyle (4 medallas -2 oros, 1 plata, 1 bronce); BMX race (3 medallas -2 oros y 1 plata-); canotaje de velocidad (12 medallas -6 oros, 3 platas, 3 bronces-); ciclismo de pista (16 medallas -9 oros, 6 platas y 1 bronce); ciclismo de ruta (seis medallas -3 oros, 2 platas y 1 bronce-); clavados (ocho medallas -4 oros, 2 platas, 2 bronces); gimnasia aeróbica (tres medallas -2 oros y 1 plata-) y gimnasia trampolín (seis medallas -4 oros y 2 platas).

También se impuso en karate (12 medallas -7 oros, 3 platas, 2 bronces-); levantamiento de pesas (29 medallas -17 oros, 10 platas, 2 bronces); MTB Cross country (tres medallas -dos oros y 1 plata); natación (41 medallas -14 oros, 19 platas, 8 bronces); natación artística (dos medallas -1 oro y 1 bronce-); patinaje de velocidad (nueve medallas -4 oros y 5 platas-); rugby 7 (dos medallas -1 oro y 1 plata); squash (ocho medallas -5 oros, dos platas y 1 bronce-); tiro con arco (13 medallas -8 oros, 3 platas, 2 bronces) y voleibol (dos medallas -1 oro y 1 bronce-).

Tabla de Medallería de los Juegos Bolivarianos de Lima

Pos.PaísOroPlataBronceTotal
1.Colombia14212277341
2.Venezuela10492115311
3.Perú7880104262
4.Chile535763173
5.Ecuador404944133
6.Guatemala30263389
7.República Dominicana12174574
8.Paraguay8151336
9.Panamá782136
10.El Salvador571527
11.Uruguay48719

