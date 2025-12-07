Video: Jhon Córdoba marca y se convierte en el goleador histórico del Krasnodar

Jhon Córdoba celebra su gol con el Krasnodar ante el CSKA Moscúa / Instagram: Krasnodar.

Jhon Córdoba continúa su racha goleadora con el Krasnodar de la Liga de Rusia. El delantero chocoano hizo un gol que, además, lo convirtió en el goleador histórico de su equipo, en la victoria 3-2 sobre el CSKA Moscú.

Córdoba anotó el empate parcial para su equipo a los 38 minutos, en una jugada que el comandó, abrió la pelota para la banda izquierda para Joao Pedro Fortes, para luego interceptar un pase suyo y enviar la pelota al fondo de la red.

Este es el gol número 12 de Córdoba en la presente temporada con el Krasnodar, convertidos en todas las competencias durante 24 partidos, para un promedio goleador de 0.5 anotaciones por compromiso. En el campeonato local, el delantero colombiano registra ocho tantos.

¿Cuántos goles ha marcado Jhon Córdoba con Krasnodar?

Jhon Córdoba llegó a la cifra de 70 goles marcados con el Krasnodar, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del club ruso.

Los otros goles del partido para el Krasnodar los convirtieron Joao Victor, a los 51 minutos, y Joao Bachi, a los 70 minutos; por el CSK anotaron Moisés Roberto Barbosa, al minuto 11, y Matheus Alves, al minuto 90+1. Daniel Ruiz permaneció en el banco en el equipo visitante.

Krasnodar lidera el campeonato ruso con 40 puntos, uno más que el Zenit y cuatro más que el CSKA de Moscúa, que es cuarto del campeonato con 36 puntos.