Daniel Muñoz causó sorpresa por ausencia en partido de Crystal Palace: esta fue la razón

Daniel Muñoz, celebrando su gol con Crystal Palace ante Burnley por la Premier League 2025-26 / Getty Images / Molly Darlington

El futbolista colombiano, Daniel Muñoz, defensor de Crystal Palace, fue el gran ausente en el partido de su club ante el Fulham, en la visita al estadio Craven Cottage de Londres, Inglaterra, por la fecha 15 de la Premier League.

El lateral derecho de la Selección Colombia ha estado presente en todos los partidos de Las Águilas y venía de marcar gol a mitad de semana, en la victoria 1-0 sobre el Burnley. Según lo informado por el club en su sitio oficial, la ausencia del antioqueño se debe a una leve lesión en su rodilla.

Lea también: VIDEO | Daniel Muñoz sigue en racha: Golazo para Crystal Palace en la Premier League

Al ser preguntado por la lesión del jugador colombiano, el entrenador Oliver Glasner, indicó, “Su rodilla. Le dije a Dani: ‘Lo siento, amigo, tengo que darte descanso’ y por eso no puede jugar... Tiene la rodilla un poco inflamada y, por supuesto, nunca corremos riesgos. Por eso se perdió el partido de hoy y esperamos que pueda volver para el partido contra el City el próximo fin de semana”.

See you in west London. pic.twitter.com/O7zGVzzxOz — Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 7, 2025

El encargado de remplazar al defensor colombiano fue Nathaniel Clyne, mientras que el volante Jefferson Lerma, es suplente en este encuentro.

Le podría interesar: Néstor Lorenzo, inconforme con sedes de Selección Colombia en el Mundial: “Tenemos esa desventaja”

Crystal Palace quiere conseguir un triunfo en este partido ante el Fulham, para volver a aparecer entre los cuatro primeros en la tabla de posiciones del fútbol inglés. Si suma tres unidades llegaría a 26 puntos, quedando de momento a 6 unidades del líder Arsenal, que perdió este fin de semana con el Aston Villa.