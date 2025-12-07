Marino Hinestroza estaría siendo pretendido por un equipo de la Premier League

El nivel de Marino Hinestroza en el 2025 no ha sido el esperado si se compara con lo que hizo en 2024. En el presente año, el extremo ha marcado siete goles, pero no se ha visto el desequilibrio y el desparpajo que pudo demostrar en el bicampeonato de Liga y Copa el año anterior.

Ese nivel del caleño de 23 años lo llevó a sonar para salir de Nacional, aunque finalmente no se terminó dando y permaneció en el cuadro Verdolaga. Ahora, toma fuerza el supuesto interés que está teniendo desde un equipo de la Premier League.

Crystal Palace tendría en la mira a Marino Hinestroza

El periodista Alan Nixon reveló que el conjunto de Londres estaría viendo en Colombia a Marino Hinestroza como una posibilidad de fichaje para enero. Por su parte, Palace Report amplió que hubo ojeadores del club viendo a Hinestroza.

“El nuevo mejor buscador de talentos del Crystal Palace, Matt Hobbs, ha estado en Colombia para ver si pueden encontrar a otro Daniel Muñoz. El extremo Marino Hinestroza está en la mira. Juega para el Atlético Nacional y recientemente debutó como internacional con su país”, añadieron al respecto.

🚨 🇨🇴 Crystal Palace’s new top talent spotter Matt Hobbs has been to Colombia to see if they can find another Daniel Munoz.



Marino y un descenso en su valor de mercado

Hinestroza sigue siendo el futbolista más costoso del fútbol colombiano. Transfermarkt recientemente actualizó los valores del campeonato nacional y el extremo de Atlético Nacional continúa en el primer puesto con un precio estimado de 4.8 millones de euros. Sin embargo, tuvo un descenso respecto a su última actualización, pues estaba cotizado en 5.5 millones.

Así las cosas, Marino podría salir de Nacional por un precio entre los 4 y los 5 millones de dólares. Lo más probable es que vuelva al exterior para 2026, tras dos años en el cuadro paisa y con el deseo de emprender nuevos rumbos. En caso de que sea Crystal Palace, cumple con un puntaje para llegar a la Premier League por el hecho de ya haber jugado con la Selección Colombia.