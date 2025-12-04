A la cárcel hombre señalado de custodiar a Miguel Ayala y su mánager durante su secuestro en Cauca

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Néider Gómez Castrillón, presunto responsable de custodiar al cantante Miguel Ayala Galeano, hijo del artista Giovanny Ayala, y a su mánager, Nicolás Pantoja, durante su secuestro en el Cauca.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Gaula, el procesado habría sido el “carcelero” de los dos jóvenes en una construcción artesanal ubicada en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra, sur del Cauca.

Según la Fiscalía, desde ese lugar también se habrían tomado las fotografías en las que los dos jóvenes aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija, imágenes con las que los secuestradores exigían a sus familiares 5.000 millones de pesos por su liberación.

Gómez Castrillón fue capturado en flagrancia durante el operativo de rescate desarrollado el pasado martes en el sur del Cauca. En el procedimiento fueron incautadas dos pistolas, proveedores, 29 cartuchos 9 mm, una cadena, candados y prendas camufladas.

A Néider Gómez Castrillón le fueron imputados los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas, cargos que no aceptó.

La Fiscalía también señaló que el secuestro del joven cantante habría sido cometido por una red delincuencial al servicio de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, grupo armado ilegal con amplia presencia en esta zona del sur del Cauca.

