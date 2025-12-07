Atentado en Cúcuta deja sin energía un sector de la ciudad

Autoridades atribuyen al ELN las acciones terroristas en Cúcuta y su área metropolitana (Foto: Caracol Radio / Cortesía / Getty )

Guerrilleros del ELN activaron una carga explosiva al paso de los refuerzos para controlar la situación de orden público en Cúcuta, que ha estado pasada en las últimas horas por atentados contra la fuerza pública.

En estas acciones dos policías murieron y seis más resultaron heridos en hechos registrados en la ciudad y su área metropolitana, en el municipio de Villa del Rosario.

Posteriormente a la reacción de las autoridades activaron explosivos en un tramo del anillo vial, afectando una torre de energía que dejó sin fluido eléctrico a un vasto sector de la ciudad de Cúcuta.

Así mismo, al parecer esto afectó el suministro de gas natural en esa zona de frontera

Las autoridades atribuyeron los hechos al Ejército de Liberación Nacional que hace presencia en esa región con diez frentes: tres urbanos y siete rurales

La ciudad se encuentra en máxima alerta después de los hechos registrados contra la policía metropolitana de Cúcuta