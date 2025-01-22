Expresidente Uribe sobre Venezuela: “La tiranía habría ordenado al ELN hacer las masacres”.

En la tarde de ayer, 21 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela anunció durante su plenaria que se declararía al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez como enemigo público del país. Según indicó la Asamblea, esta determinación se daba por las declaraciones que ha hecho el exmandatario contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Tras ese anunció, el exmandatario aseguró que le “honra que la tiranía me tenga como su enemigo”. Además, durante la mañana de este miércoles, 22 de enero, hizo nuevos señalamientos en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Expresidente Uribe culpa a Venezuela por masacres en Catatumbo

A través de su cuenta de X, el expresidente Uribe dijo que: “la tiranía habría ordenado al ELN hacer las masacres del Catatumbo”. Aseguró también que Venezuela ha sido uno de los grandes obstáculos en la construcción de paz del país: “la tiranía, dueña de sus terroristas protegidos, ha sido destructora de cualquier posibilidad de paz” .

Además, con relación a la declaratoria de enemigo público de Venezuela, Uribe refutó que desde hace muchos años, incluso desde su presidencia, lo han acusado de paramilitar. “Los tiranos hablan a toda hora de los paramilitares de Uribe. Así me acusaron desde antes de iniciar la Presidencia; la tiranía asesinó al fiscal Danilo Anderson y dijo que eran los paramilitares de Uribe ”, señaló.

Finalmente, añadió con ironía en un último tweet: “Entonces habrá que “agradecer” a la tiranía. Ya uno de los tiranos anunció que otro, el del mazo, ordenó parar las masacres, las que ellos mismos ejecutaron con sus pupilos del ELN”.

Vale recordar que el Centro Democrático apoyó al expresidente colombiano tras haber sido declarado enemigo público y condenó la “cobarde amenaza del régimen venezolano”, indicó en un comunicado.

La responsabilidad de la Tiranía de Venezuela en las masacres del Catatumbo. pic.twitter.com/GXHfDyh6py — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 22, 2025