102 casos de lesionados por pólvora durante inicio de temporada decembrina

El Instituto Nacional de Salud, INS, entregó un reporte con corte 7 de diciembre 2025 sobre la vigilancia intensificada por lesiones por pólvora e intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol.

En el momento han notificado 102 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, lo que equivale a una disminución del 58,2 % con respecto al mismo corte en la temporada 2024, para esa fecha se reportaron 244.

Del total de casos, 20 casos corresponden a menores de 18 años, y de estos, 5 casos se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol. A la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica.

Ciudades con mayor número de quemados

En cuanto a ciudades capitales, se han presentado casos en:

Medellín 22 casos

Cúcuta 3

Armenia y Pereira 2 casos cada una

Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Manizales, Yopal, Neiva y Bucaramanga presentan un caso cada una.

Principal tipo de lesión y artefactos asociados

El principal tipo de lesión es la quemadura (83%), seguido de la laceración, que es una herida abierta en la piel. Los artefactos principalmente asociados a estas lesiones son los totes, seguidos de voladores y en tercer lugar se encuentran otros.

No se han notificado casos de intoxicaciones por fósforo blanco ni licor adulterado. Información preliminar, puede variar por ajustes en la notificación.

Instituto de Salud lanza estrategia de vigilancia por festividades de fin de año

Durante las festividades de fin de año del 2024, el Instituto Nacional de Salud reportó 1357 lesionados por pólvora, de estos casos 429 fueron menores de edad. Por este motivo, desde el Instituto iniciarán una estrategia de vigilancia priorizada sobre lesionados por pólvora pirotécnica, intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol e intoxicaciones por fosforo blanco.

“Empezamos un mes muy importante para los colombianos y desde el Instituto Nacional de Salud iniciamos la vigilancia intensificada de eventos de interés, entre ellos las lesiones con pólvora pirotécnica. No queremos más personas quemadas. No permita que sus hijos manipulen artefactos o pólvora, sobre todo los menores de edad”, agregó la Directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava.

Intoxicados por fósforo blanco

Por fósforo blanco el Instituto reportó dos víctimas mortales y 3 niños intoxicados durante el 1° de diciembre de 2024 y el 17 de enero 2025.

“El otro evento que vigilamos son las intoxicaciones con fósforo blanco, también conocido como totes, martinicas o triquitraque, que por muy inofensivos que puedan parecer, realmente son altamente tóxicos y han cobrado la vida de diferentes niños a lo largo de los años en Colombia”, agregó la Directora del Instituto Nacional de Salud.

Le puede interesar: Secretaría de Salud de Bogotá alertó por uso de pólvora en diciembre: llamó a la responsabilidad

Por último, la Directora explicó que harán un seguimiento a los eventos relacionados con la intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, aunque durante el año pasado no se registraron intoxicaciones por este tipo de bebidas, desde el Instituto, piden prestar mucha atención al comprar cualquier bebida alcohólica.

“La intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Es muy diferente una bebida de uso comercial y lo otro es una bebida que sea artesanal. Entonces tenga precaución, identifique los signos de alarma que le hagan dudar, como que le ofrezcan un precio muy bajo por la bebida, que tenga sedimento, que la etiqueta se vea manipulada. Entonces desde el instituto hacemos un llamado al cero uso de pólvora en los menores de edad y a que entre todos protejamos a los niños”, agregó la Directora.