Operativo en Villa Ema en Bogotá dejó tres capturados, licor adulterado y seis negocios sellados

Colombia

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y las autoridades distritales, fueron sellados seis establecimientos y capturadas tres personas en el barrio Villa Ema, en el sur de Bogotá. Las acciones se desarrollaron en zonas señaladas por los altos índices de delitos como el homicidio y la extorsión.

Según informó la institución, “mediante actividades de Inspección, Vigilancia y Control se intervinieron varios puntos críticos afectados por la delincuencia, logrando la incautación de 16 botellas de licor adulterado, 3.700 unidades de cigarrillos y la suspensión temporal de seis establecimientos que no contaban con la documentación requerida”.

Capturas y elementos incautados

Durante los registros, las autoridades capturaron a tres personas: dos mediante orden judicial y una más por el delito de hurto. En el lugar también fueron incautadas dos armas de fuego tipo traumática, las cuales, aunque diseñadas para disparar munición no letal, pueden ser modificadas para causar daño.

En total, los uniformados realizaron verificaciones a más de 3.400 personas y revisaron 234 vehículos y motocicletas como parte del despliegue operativo.

Compromiso por la seguridad en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que continuará adelantando este tipo de intervenciones en diferentes localidades de la capital con el objetivo de “contribuir al mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana”.

La institución también invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o los canales oficiales de comunicación de la Policía Nacional.