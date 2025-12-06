Primera persona lesionada por pólvora en Bogotá: es una mujer de 33 años

Bogotá D.C

Un día antes de la celebración de las velitas , el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer que se reportó la primera víctima de pólvora en la ciudad.

Se trata de una mujer de 33 años en la localidad de Usme que no estaba manipulando pólvora, pero estaba viendo cómo la usaban y le cayó una chispita en su ojo.

“Esto es una demostración del riesgo que es la pólvora. No solamente para quienes la manipulan sino quienes están en su entorno y también en una chispita”, señaló el mandatario.

Operativos contra la pólvora

Durante esta primera semana de diciembre, el Distrito ha ordenado intensificar los operativos contra la pólvora. Precisamente en lo que va del mes, se han incautado 970 kilos de pólvora, casi una tonelada.

“Fueron dos operativos principalmente. Uno en calle, un vehículo que no tenía permiso para transportarl a ni para venderla. El segundo, fue en San Victorino donde se encontró más de 400 kilos de pólvora en un lugar muy chiquito”, precisó Galán.

Desde la Secretaría de Gobierno, indicaron que hay 5 localidades en las que se priorizarán estos operativos: Los Mártires, Santa Fe, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa.

Refuerzan sanciones por manipulación de pólvora

Galán reiteró que las sanciones contra quienes manipulen pirotecnia serán más contundentes, sobre todo a quienes permitan que menores de edad usen pólvora.

“Les vamos a caer con toda, por la responsabilidad de haber puesto en peligro a su menor de edad y además de haber ocultado eso, poniéndolo doblemente en peligro”, afirmó el alcalde.