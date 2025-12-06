Operativos contra la pólvora en Bogotá: incautaron más de 380 kilos de pirotecnia

Bogotá D.C

En un trabajo liderado por la Alcaldía Local de Santa Fe, junto a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Personería, Procuraduría y la Policía Nacional se realizó un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en varios establecimientos comerciales del sector de San Victorino.

Durante este operativo, se identificó que e un centro comercial había una bodega al interior de una juguetería, en donde se almacenaba pólvora sin cumplir con las condiciones técnicas ni de seguridad exigidas para su expendio y almacenamiento.

Se incautaron 381 kilos de pólvora, aproximadamente 33.665 unidades, avaluadas en cerca de $58’830.000 de pesos.

Además de la incautación de este material, el establecimiento comercial recibió una multa tipo 4 por $759.200 de pesos y la suspensión de su actividad económica por 10 días.

“Como lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán , inició la Operación Navidad en toda la ciudad y ya tenemos el primer resultado: 381 kilos de pólvora incautada”, resaltó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.