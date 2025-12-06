Operativos contra la pólvora en Bogotá: incautaron más de 380 kilos de pirotecnia
Sellaron un establecimiento y le impusieron una multa.
Bogotá D.C
En un trabajo liderado por la Alcaldía Local de Santa Fe, junto a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Personería, Procuraduría y la Policía Nacional se realizó un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en varios establecimientos comerciales del sector de San Victorino.
Durante este operativo, se identificó que e un centro comercial había una bodega al interior de una juguetería, en donde se almacenaba pólvora sin cumplir con las condiciones técnicas ni de seguridad exigidas para su expendio y almacenamiento.
Se incautaron 381 kilos de pólvora, aproximadamente 33.665 unidades, avaluadas en cerca de $58’830.000 de pesos.
Además de la incautación de este material, el establecimiento comercial recibió una multa tipo 4 por $759.200 de pesos y la suspensión de su actividad económica por 10 días.
“Como lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán, inició la Operación Navidad en toda la ciudad y ya tenemos el primer resultado: 381 kilos de pólvora incautada”, resaltó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.
Por su parte, el alcalde local de Santa Fe, Diego Alejandro López enfatizó que el resultado del operativo era “una bomba de tiempo para las y los bogotanos. Esto es una actividad ilegal y vamos a seguir realizando operativos para acabar con el expendio de pólvora”.