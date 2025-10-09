“Medellín es antipólvora, Medellín es como Vos”: la campaña para cuidar la vida en navidad

Medellín

Con “Medellín es antipólvora, Medellín es como Vos”, la alcaldía de Medellín invita a la ciudadanía a disfrutar de las festividades de fin de año de manera segura, alegre y responsable, priorizando la salud y el bienestar de todas las personas.

Según las cifras oficiales, los sondeos más recientes muestran que al 92 % de las personas no les gusta quemar pólvora y que el 91 % rechaza que sus vecinos lo hagan, lo que refleja un cambio cultural hacia celebraciones más cuidadoras. Sin embargo, las cifras de lesionados evidencian que aún queda camino por recorrer.

En diciembre de 2024, el 34 % de los lesionados por pólvora manipulaban el material, el 48 % eran simples observadores y un 18 % resultó afectado sin participar, mientras transitaban o se encontraban en sus viviendas, según informó la Secretaría de Salud.

Las consecuencias siguen siendo graves: el 90 % de los casos presentó quemaduras y el 58 % laceraciones, principalmente en las manos y los ojos. Niñas, niños, adultos mayores, espectadores y animales domésticos o silvestres también resultan perjudicados cada año. Las fechas más críticas continúan siendo el 7, el 25 y el 31 de diciembre, además del 1 de enero, cuando la celebración se convierte en tragedia para muchas familias.

Para 2024, 56 personas quedaron lesionadas tras el uso de la pólvora en Medellín.

“Hay un discreto descenso de dos casos menos que obviamente no nos deja tranquilos, y por esa razón, pues queremos, de la mano de cultura, arrancar con toda esta sensibilización y estas estrategias pedagógicas que nos hagan reflexionar de fondo.

Campaña antipólvora

El Distrito hace un llamado a celebrar la navidad de otras maneras, protegiendo la vida y la seguridad.

“Durante final de año, como lo hacemos siempre, vamos a tener una programación cultural muy potente para el cierre del 2025. Iniciaremos este 30 de noviembre con una celebración muy importante para convocar e invitar a la gente a recibir la Navidad. Nos parece profundamente valioso y bello que lo hagan a través de un concierto y un encuentro ciudadano”, expresó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

Con actividades artísticas, encuentros comunitarios y una programación cultural durante diciembre, la Alcaldía de Medellín busca consolidar la idea de que la ciudad es antipólvora y que las fiestas se pueden vivir con alegría, sin riesgos ni daños.