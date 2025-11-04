Secretaría de Salud de Bogotá alertó por uso de pólvora en diciembre: llamó a la responsabilidad

Diciembre y sus fiestas como Navidad y año nuevo se acercan. De esta forma, la Secretaría de Salud alertó por la manipulación indebida de pólvora, que se incrementa durante los últimos meses del año.

¿Cuáles son las cifras?

En la pasada temporada decembrina se reportaron 146 casos, 20 más que en 2023 (126), lo que representa incremento del 15,87 % por esto es prioritario iniciar los operativos de control desde este mes.

De las personas afectadas, 43 eran menores de 18 años, incluyendo 13 de la primera infancia, 15 en infancia y 15 en adolescencia. En cuatro de estos casos, los niños y niñas se encontraban bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez.

Localidades de Bogotá con más incidentes y otros datos

Las localidades con más afectados fueron Kennedy, Usme, Bosa, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar, principalmente en estratos 1, 2 y 3.

Las lesiones más frecuentes fueron quemaduras (141 casos), laceraciones (70), contusiones (27) y daños oculares (13). Las partes del cuerpo con mayor afectación fueron manos (89 casos), cara (36) y ojos (13). Los artefactos que más lesiones causaron fueron voladores, totes, volcanes, luces de bengala y cohetes.

“Cada diciembre, los servicios de urgencias reciben a menores y adultos con quemaduras graves, amputaciones o lesiones irreversibles en los ojos y oídos. Ninguna tradición justifica exponer la vida o la salud de las personas”, señaló Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

Secretaría de Salud hace un llamado a la responsabilidad

La Administración Distrital recuerda que en la ciudad está prohibida la venta, compra y manipulación de pólvora por parte de personas no expertas. Además, hace un llamado especial a los adultos para que, bajo ninguna circunstancia permitan que los niños la manipulen o se acerquen a ella.

“Regalemos momentos especiales en familia, alegría, una celebración única sin uso de pólvora, porque su manipulación puede dejar recuerdos que no se borran. Una vez se enciende, se vuelve incontrolable y puede causar lesiones permanentes o incluso la muerte. La mejor prevención es no usarla, no hay pólvora inofensiva”, enfatizó Bermont.

Se activa el Plan Navidad – Respuesta en Salud 2025-2026

A través del Plan Navidad – Respuesta en Salud 2025-2026, la entidad refuerza sus acciones de vigilancia y atención integral a los lesionados por pólvora. Entre las medidas se incluyen:

Monitoreo permanente de los casos, mediante la vigilancia epidemiológica intensificada y publicación de reportes diarios en SaluData.

Campañas pedagógicas para sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de la inadecuada manipulación de la pólvora.

Atención médica integral a los lesionados, desde urgencias hasta rehabilitación, garantizando el restablecimiento de derechos cuando se trata de menores de edad.

Coordinación interinstitucional con el ICBF, Policía Metropolitana y alcaldias locales para prevenir, controlar y sancionar la manipulación y comercialización ilegal de pólvora.

Finalmente, el Distrito insta a los ciudadanos a denunciar la venta o uso ilegal de artefactos pirotécnicos en la Línea 123 y recuerda que, en las festividades de Fin de Año, la alegría no debe convertirse en tragedia. Tenga en cuenta que ‘Hay recuerdos que no se borran’, evite el uso de pólvora.