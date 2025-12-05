La Iguana: una granja solar abastecerá operaciones de Ecopetrol en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ecopetrol inauguró la Granja Solar La Iguana, un proyecto ubicado en Yondó (Antioquia) que comenzará a suministrar parte de la energía que requieren la Refinería de Barrancabermeja y los campos Casabe y Llanito.

La planta cuenta con 26 megavatios de capacidad instalada y se convierte en la segunda granja solar que opera en la región del Magdalena Medio.

Durante el evento asistieron el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el vicepresidente, Juan Carlos Hurtado y equipos técnicos de los campos de producción.

La compañía destacó que este proyecto forma parte de su estrategia de transición energética y busca reemplazar parte de la energía proveniente de fuentes tradicionales por energía renovable.

Según Alexévith Acosta, jefe territorial central de Ecopetrol, la nueva granja permitirá cubrir una fracción importante de la demanda eléctrica de la Refinería.

“Esta capacidad nos va a permitir abastecer cerca del 6 % de la energía que consume la Refinería de Barrancabermeja, y el resto llegará a los campos Casabe y Llanito”, afirmó.

Acosta también explicó la relevancia del proyecto para la región:

“Es una noticia importante para todo el Magdalena Medio: empezamos a reemplazar energía proveniente de otras fuentes por energía renovable generada con estos paneles solares”, señaló.

Además de su aporte energético, la obra dejó resultados sociales. Durante la construcción se generaron 286 empleos, 221 de ellos mano de obra local.

También se desarrollaron programas de formación técnica para mujeres, acompañamiento académico para estudiantes de grado 11 y la intervención de la sede educativa La Patria, con una inversión cercana a los 800 millones de pesos.

La Iguana se suma a los proyectos solares que Ecopetrol está desarrollando en el país para reducir costos de operación, mejorar eficiencia y disminuir la huella ambiental.