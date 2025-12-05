Así reaccionó la prensa de Portugal al enfrentamiento con Colombia en el Mundial: “Podría ser peor”

La Selección Colombia ya conoce su suerte en el Mundial 2026. Fue la penúltima que salió en el bombo 2 y su destino la llevó a ubicarse en el grupo en el que ya estaba sembrado Portugal, equipo que hizo parte del bombo 1 al ser la sexta en el Ranking FIFA.

Este duelo era esperado por muchos seguidores de Cristiano Ronaldo en Colombia, partiendo que este será el último Mundial de la leyenda del fútbol. Además del morbo que supone enfrentar a una de las mejores de la actualidad, pues son los vigentes campeones de la Liga de Naciones y cuentan con una amplia nómina de calidad.

Así reaccionó la prensa de Portugal al duelo con Colombia

El diario SporTV de Portugal estaba transmitiendo en vivo el sorteo. Al momento en el que salió el nombre de Colombia, se escuchó en el panel que dijeron: “Podría ser peor”, pero no hubo muchos comentarios al respecto.

Colômbia junta-se a Portugal no grupo K e vai ser o terceiro jogo da Seleção no Mundial 🇵🇹#sporttvportugal #Mundial2026 pic.twitter.com/AGWxOEbPvu — sport tv (@sporttvportugal) December 5, 2025

El diario Record, por su parte, tituló que para Portugal fue un sorteo favorable, y tienen razón, pues el único rival de peso será Colombia. El primero será Uzbekistán y el segundo el que llegue por el repechaje (Jamaica-Nueva Caledonia / Congo).

Vitinha, primer jugador de Portugal en reaccionar al sorteo

El volante del PSG, quien terminó tercero en el Balón de Oro 2025, fue de los primeros en hablar sobre los rivales a los que enfrentará en la Copa del Mundo. El futbolista aseguró que Colombia será el rival más complicado y elogió a jugadores como Luis Díaz y Richard Ríos.

“No tengo ni la menor idea [de este rival Uzbekistán], solo conozco a Khusanov [defensa del Manchester City]. Colombia será, sin duda, el equipo teóricamente más difícil. Conocemos muy bien a sus jugadores, a Luis Díaz, que está en un estado de forma fantástico, y conocemos bien a Richard Ríos, de Portugal, lo mismo...”, dijo el futbolista.

Por su parte, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, destacó al fútbol colombiano y al gran rival que será.

“A nivel personal yo nací con el rival del 86 con México, en el 94 con la de pacho Maturana, de los jugadores que venían a España. Mi afinidad continúa trabajando con un jugador, que para mí es una referencia del futbol colombiano como Hugo Rodallega, y yo creo que eso muestra el espíritu de esta selección: competitiva, se puede adaptar a distintos estilos y yo creo que el grupo con Colombia, Uzbekistán, que tiene un trabajo fantástico, estamos hablando de un grupo competitivo y mi experiencia me dice que las selecciones que vienen de la repesca vienen muy positivas”, dijo en la salida del evento.

¿Cuándo se jugará el partido Portugal vs. Colombia?

El duelo está pactado para el sábado 27 de junio de 2026, lo que restará por conocer serán las sedes de los partidos y las horas, aunque no saldrá de Atlanta o Miami. Esto tendrá lugar el sábado 6 de diciembre y será divulgado por la FIFA.