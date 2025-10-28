JEP envía a juicio a 3 exintegrantes del Ejército que no aceptaron 442 falsos positivos en Antioquia

Bogotá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, decidió enviar los procesos del mayor general (r) Juan Pablo Forero Tascón y los tenientes coroneles (r) Jairo Bocanegra de la Torre y Édgar Emilio Ávila Doria, exintegrantes de la IV Brigada del Ejército, a la Unidad de Investigación y Acusación que es la Fiscalía de la JEP, porque no aceptaron su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad por 442 casos de falsos positivos en Antioquia entre 2004 y 2007 a pesar de las pruebas que hay en su contra que muestra como lideraron e impulsaron la política de facto del “conteo de cuerpos” que constituyó el patrón criminal determinado por la JEP en el departamento de Antioquia.

La Unidad de Investigación y Acusación asume de ahora en adelante toda la investigación y luego de analizar el expediente enviado y de hacer un proceso de contrastación decidirá su envía a estos tres exintegrantes del Ejército a juicio. En la etapa de juicio si son hallados culpables podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.

De los 50 comparecientes imputados por hechos ocurridos entre 2002 y 2007, 42 reconocieron su responsabilidad y se preparan para la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, que se realizará de manera conjunta en Medellín y el Oriente antioqueño, donde rendirán cuentas ante la justicia, las víctimas y el país. Ellos recibirán penas restaurativas que no implican cárcel.

En total, en el marco del Caso 03 de falsos positivos la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha imputado a 179 máximos responsables. De ellos, 173 son antiguos integrantes del Ejército Nacional: 85 han reconocido su responsabilidad en seis audiencias públicas realizadas en Ocaña, Valledupar, Dabeiba, Medellín, Neiva y Yopal; y 67 se preparan para hacerlo en audiencia, 42 de ellos en Antioquia.

En cuanto a los 21 comparecientes que han sido remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación que es la Fiscalía de la JEP, cinco ya fueron acusados formalmente ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. El primer juicio fue contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía, que ya concluyó, y próximamente se dictará sentencia.