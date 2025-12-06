Falcao tras el sorteo del Mundial: “La Selección Colombia está aspirando a ganar algo”

Falcao y su esposa Lorelei Tarón en la gala del sorteo de la fase de grupos del Mundial. (Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images) / Emilee Chinn - FIFA

Falcao, goleador histórico de la Selección Colombia, es una voz más que autorizada para hablar del combinado nacional de cara a la Copa del Mundo del 2026. En diálogo con ESPN, el Tigre analizó el Grupo K, el cual le correspondió al combinado nacional, y las aspiraciones del equipo de cara a este Mundial.

El samario aseguró que Colombia está obligada, junto a Portugal, a liderar la zona, así mismo anticipó que hay que estar fuerte mentalmente para enfrentar a cualquier rival en las rondas venideras. El delantero destacó la importancia de Néstor Lorenzo y se mostró esperanzado, pensando en grande de cara al futuro.

Sobre el grupo

“Es un grupo donde hay una selección como la portuguesa, que está en un gran nivel; Uzbekistán y estamos a la espera del ganador del Repechaje entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. Es un grupo, donde yo creo que Colombia y Portugal son los llamados a liderarlo, esperemos los partidos los podamos ganar y conseguir el paso a la siguiente ronda”.

Las aspiraciones de Colombia

“Colombia ha venido en los últimos años a más, si bien en la Copa de Qatar no se fue, hay un grupo de jugadores que están en buen nivel, madurados, que están jugando en Europa y son importantes en sus clubes. Colombia está aspirando a ganar algo, sabemos que hay algo de diferencia con ciertas selecciones, pero queremos ganar y competir, ya lo demostró en la pasada Copa América que está para pelearle a los mejores, como lo hizo con Argentina. Estamos cada vez más cerca de poder conseguir algo con la Selección”.

La importancia de Néstor Lorenzo

“Eso ha sido clave para levantar un poco después de lo que pasó en Colombia tras la salida de José (Pékerman). Traer a Néstor (Lorenzo), es una persona que lleva 8 años conociendo el fútbol colombiano, la cultura colombiana, cómo piensa el jugador. A partir de ahí, él rápidamente conectó con el grupo, con los jugadores y ha sido fundamental para que cada uno de los jugadores de Colombia hoy puedan tener un mejor presente en sus equipos donde juegan”.

Rivales en las próximas rondas

“Yo creo que en esta instancia de una Copa del Mundo tienes que enfrentar a los mejores, si no los enfrentas en octavos, los vas a enfrentar en finales. Tenemos que estar mentalmente preparados y fuertes para saber que el equipo que le toque a Colombia, pasando o si llegar a pasar la fase de grupos, lo puedan enfrentar de igual a igual, con entereza, carácter, mentalidad ganadora y demostrarlo en el partido durante 90 minutos. No creo que en este momento toque decir ‘no quiero a este o este’, si lo puedes evitar, muchísimo mejor, pero hay que enfrentarlos a todos”.