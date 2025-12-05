UBPD inició búsqueda en cementerio de El Bagre para recuperar posibles víctimas del conflicto armado

El Bagre, Antioquia

Con el objetivo de recuperar los cuerpos de personas que habrían sido desaparecidas en el contexto del conflicto armado, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas inició la primera fase de intervención forense en el cementerio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.

La acción humanitaria, que se desarrollará entre el 5 y el 13 de diciembre, contempla la intervención de siete bóvedas individuales y dos áreas de interés ubicadas en la zona de sepulturas. Estas labores se sustentan en la investigación humanitaria y extrajudicial adelantada en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia, la cual ha permitido orientar la identidad preliminar de 11 personas cuyos cuerpos podrían ser recuperados.

De acuerdo con la UBPD, estas desapariciones se relacionan con dos hechos del conflicto: uno ocurrido en 2012 en la vía que comunica a El Bagre con el corregimiento de Puerto Claver, y otro registrado en 2013 en zona rural del municipio de Zaragoza.

“En este cementerio, esperamos en esta primera fase hacer una recuperación de catorce cuerpos de personas que fueron desaparecidas en el marco y contexto del conflicto armado en este territorio. De estas catorce personas, se tienen once identidades orientadas, la mayoría de estas con solicitudes de búsqueda en la unidad”, señaló Gloria Araque, coordinadora territorial Antioquia de la Unidad de Búsqueda.

Labores de búsqueda

La UBPD invitó a las familias buscadoras que consideren que sus seres queridos pueden estar inhumados en este cementerio a acercarse entre el 5 y el 13 de diciembre, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para presentar su solicitud de búsqueda. Asimismo, pidió a la comunidad aportar información que contribuya a la identificación de personas desaparecidas o a la ubicación de nuevos puntos de interés forense. La entidad garantiza total confidencialidad a quienes suministren datos.

El cementerio municipal de El Bagre cuenta con 28 sitios de interés para la búsqueda, entre ellos 13 bóvedas individuales y 15 sepulturas. Esta intervención ha sido posible gracias al apoyo de la Alcaldía de El Bagre, la Gobernación de Antioquia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Registraduría Nacional.

Según la UBPD, el Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia registra un universo de 2.502 personas desaparecidas. En Antioquia, la cifra asciende a 27.442 y, a nivel nacional, a 135.396.