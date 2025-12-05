3 capturados en Medellín por millonario fraude de visas de EE. UU. que engañó a miles de migrantes

Medellín, Antioquia

Tres de los detenidos en la operación internacional contra un esquema de fraude de visas —considerado uno de los más grandes detectados en los últimos años— fueron capturados en Medellín, ciudad que albergaba varios de los centros de llamadas desde donde se engañó a miles de migrantes de Sur y Centroamérica. En total, 19 personas fueron arrestadas en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador, como resultado de una investigación conjunta por crimen organizado, lavado de dinero y fraude masivo.

Los capturados en Medellín no eran actores secundarios

Según las autoridades estadounidenses, eran piezas clave en la estructura delictiva que defraudó a 7.700 víctimas por más de 2,5 millones de dólares. Andrés Giraldo Ospina, Edwin Alberto Correa David y Danna Pamela Porras Marín dirigían y operaban varios centros de llamadas en la ciudad, desde donde se gestionaban páginas web falsas, se reclutaba personal y se ejecutaban videollamadas haciéndose pasar por funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Edwin Correa, identificado como uno de los principales líderes, supervisaba al menos ocho oficinas en Medellín, decidía qué plataformas fraudulentas utilizar y coordinaba cómo se movía el dinero hacia intermediarios en Estados Unidos. Andrés Giraldo, también señalado como cabecilla, era el responsable del diseño y mantenimiento de los sitios web utilizados para atraer a las víctimas y coordinaba técnicamente a diferentes equipos cuando las páginas caían o eran reportadas. Danna Porras administraba uno de los centros de llamadas y daba soporte administrativo a otros, además de haber diseñado y operado algunos de los portales utilizados en el engaño.

El esquema funcionaba con una apariencia de legalidad tan elaborada que las víctimas recibían videollamadas falsas con supuestos funcionarios, documentos con sellos adulterados y “citas” inexistentes en embajadas estadounidenses. Muchos viajaron kilómetros para presentarse en consulados donde nunca tenían una entrevista programada.

Mientras en Estados Unidos dos capturados ya empezaron a comparecer ante jueces federales, los tres detenidos en Medellín enfrentan procesos de extradición, según confirmaron las autoridades. Un cuarto implicado en Colombia continúa prófugo. Con los capturados en Medellín, según las autoridades, cae uno de los nodos operativos más importantes del fraude.