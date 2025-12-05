Conductor bajo efectos del alcohol agredió a agente de tránsito y fue capturado

San Antonio de Prado, Antioquia

La Secretaría de Movilidad de Medellín confirmó la captura de un conductor que agredió y arrolló a un agente de tránsito. Este hecho sucedió mediante un operativo de control en el corregimiento de San Antonio de Prado, al suroccidente de la capital antioqueña.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía luego de que la prueba de alcoholemia arrojara positivo en primer grado y se verificara que tanto su licencia de conducción como la revisión técnico-mecánica estaban vencidas, además se le incautó un arma cortopunzante y al parecer sustancias psicoactivas.

Según el reporte preliminar, el conductor intentó evadir el procedimiento, lo que terminó en el atropellamiento del agente y dejándolo sobre el capó del vehículo, arrastrándolo varios metros mientras huía a alta velocidad. Este intento de escape terminó cuando colisionó con otro automóvil, momento en el que fue detenido por las autoridades.

“El conductor fue capturado y puesto de inmediato a disposición de Fiscalía, para que responda no solo por el delito de violencia a servidor público, sino también por poner en riesgo la vida de nuestro funcionario”, recalcó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.

Este ataque ha sido rechazado contundentemente por La Administración Distrital, ya que se puso en riesgo la vida de un servidor público y se reiteró que no se tolerarán agresiones contra la autoridad.