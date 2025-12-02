La crisis de la salud es por insuficiencia de recursos, reitera gobernación del Valle a Minsalud

Cali, Valle del Cauca

En carta dirigida al ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reiteró al funcionario que es grave la situación de la salud en la región y que esta en peligro la vida de los pacientes.

Ministro la problemática está en la insuficiencia de recursos, que profundiza la crisis y la problemática no está en la ADRES, como hemos informado en múltiples ocasiones, generando la profundización de una crisis financiera que hoy pone en riesgo la vida de los vallecaucanos — Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro

La funcionaria fue enfática en rechazar la afirmación del ministro de salud cuando aseguró que se adelanta la transferencia puntual de recursos a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.

Haciendo un cálculo de los recursos que el departamento debe recibir, tendría que ser cercana a los 8 billones y usted confirma un giro de 4 punto 7 billones. Por lo tanto, se han incrementado las quejas y los reclamos por la demora y la suspensión de tratamientos, la entrega de medicamentos y, por supuesto, los exámenes que requieren tecnologías especializadas en salud, como lo hemos venido diciendo desde el Valle del Cauca y corroborado hoy por la Superintendencia Nacional de Salud — Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro al Minsalud.

➡️#Salud💊 | La gobernadora del Valle insistió al Minsalud que la crisis se debe a falta de recursos.



Asegura que el giro de 4.7 billones es insuficiente frente a los 8 billones necesarios.



Hay suspensión de tratamientos, demoras en medicamentos y 20 muertes por interrupciones. pic.twitter.com/KjyTxDmATc — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) December 2, 2025

En la misma carta la gobernadora del Valle le insiste al ministro de salud: