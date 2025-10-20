Con “La Nueva U” Julián López buscará continuar en el congreso o llegar a la gobernación del Valle

El representante y presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, visitó la ciudad de Cali para dar a conocer una propuesta con la que él estaría tratando de renovar los propósitos del partido al cual pertenece.

Se trata de “La Nueva U”, un movimiento con el cual espera construir redes que le permitan impulsar la política en el departamento del Valle, pensando no solamente en la próxima elección de Cámara y Senado, sino también en la Alcaldía de Cali o en la Gobernación del Valle.

El congresista, luego de fuertes críticas al gobierno departamental liderado por Dilian Francisca Toro, aseguró que su partido y la política necesitan una nueva generación de liderazgo, capaz de transformar discursos en resultados que se materialicen en seguridad y progreso.

“La Nueva U no es un nuevo nombre, es una nueva forma de hacer política”, afirmó. Aseguró también que no pretende dividir al Valle, sino devolverle esperanza.

“Esta Nueva U, por supuesto, nace al interior del Partido de la U. Lo que queremos es enviar un mensaje de unión para que no haya divisiones, pero lo que queremos es unirnos fundamentalmente con la gente”, concluyó López.

Con el lanzamiento del movimiento, López dejó ver sus intenciones de no solo continuar en la representación del Valle en la Cámara o el Senado, sino aspirar a la Gobernación del Valle del Cauca.

“A mí me encantaría ser gobernador, por supuesto, y avanzar, y que nuestro departamento, a través de nuestro liderazgo, pueda sentirse mucho mejor. Yo sí estaría listísimo para aspirar a ese tan importante cargo. Por ahora se vienen las elecciones a la Cámara de Representantes, al Senado, y muy probablemente estaremos en ellas participando”, dijo el congresista.