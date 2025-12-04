Valle del Cauca destina más de $26.000 millones a cinco proyectos que impulsan el turismo sostenible

Valle del Cauca

Los cinco proyectos de turismo sostenible que renovarán espacios clave son Alcalá, Roldanillo, Tuluá y Ulloa.

Esta estrategia busca elevar la competitividad de los destinos, dinamizar la economía y fortalecer la conservación ambiental.

Según SITUR, estas zonas registraron un aumento del 27,6% en visitantes entre 2023 y 2024, impulso que refuerza la apuesta por infraestructura turística de calidad.

Las obras incluyen el Bioparque Puerta de Alcalá en el Paisaje Cultural Cafetero; la intervención del Mirador del Cerro de las Tres Cruces en Roldanillo; la recuperación del Lago Chilicote y el Mirador–Santuario de la Cruz del Picacho en Tuluá; y el programa de embellecimiento urbano en Ulloa.

Con estas acciones, el departamento del Valle busca consolidarse como un referente nacional en turismo sostenible.