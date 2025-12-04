Valle del Cauca destina más de $26.000 millones a cinco proyectos que impulsan el turismo sostenible
Con estas acciones, el departamento del Valle busca consolidarse como un referente nacional en turismo sostenible.
Los cinco proyectos de turismo sostenible que renovarán espacios clave son Alcalá, Roldanillo, Tuluá y Ulloa.
Esta estrategia busca elevar la competitividad de los destinos, dinamizar la economía y fortalecer la conservación ambiental.
Según SITUR, estas zonas registraron un aumento del 27,6% en visitantes entre 2023 y 2024, impulso que refuerza la apuesta por infraestructura turística de calidad.
Las obras incluyen el Bioparque Puerta de Alcalá en el Paisaje Cultural Cafetero; la intervención del Mirador del Cerro de las Tres Cruces en Roldanillo; la recuperación del Lago Chilicote y el Mirador–Santuario de la Cruz del Picacho en Tuluá; y el programa de embellecimiento urbano en Ulloa.
