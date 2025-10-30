“Aquí lo que quieren hacer es asesinar a Julián López políticamente”: presidente de la Cámara

El presidente de la Cámara de Representante, Julián López ha levantado su voz para denunciar una “persecución política” y una “vendetta” sistemática por parte del partido de la U y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que, según él, se ha extendido durante los últimos tres años. López describe la situación como “muy dolorosa” y busca que el país conozca el sufrimiento que ha padecido.

Entre las acusaciones que López enfrenta, se encuentran la intención de escindir del partido de la U y la comisión de violencia de género. El representante refutó estas imputaciones, argumentando que su control político en el Valle del Cauca, que incluye señalar una alta tasa de muertes y el cierre de 119 escuelas en diez años, está siendo malinterpretado como violencia de género.

