Satena expande operaciones en el Caribe con nuevas rutas desde Barranquilla

La conectividad aérea del Atlántico dio un nuevo salto con el anuncio de Satena sobre la apertura de cuatro rutas que unirán a la capital del departamento con Montería, Valledupar, Bucaramanga y Aguachica. Las operaciones comenzarán de manera escalonada entre el 5 y el 7 de diciembre, lo que refuerza el papel de Barranquilla como eje estratégico en el Caribe colombiano.

El gobernador Eduardo Verano celebró la decisión. “El departamento del Atlántico recibe esta noticia con enorme optimismo”, afirmó tras conocer la apertura oficial de las rutas. Agregó que la aerolínea regresa a la ciudad con un rol clave: “Estamos muy contentos con esta decisión que toma Satena (…) retoman nuevamente y escogen a Barranquilla como uno de sus puntos estratégicos”.

Con la expansión, Satena convierte a Barranquilla en un nuevo punto de distribución aérea regional, lo que se traduce en más dinamismo económico, mejor movilidad y oportunidades para el turismo, el comercio y la inversión. La decisión también favorece a los departamentos históricamente vinculados con el Atlántico por su actividad productiva y su cercanía cultural.

La gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, Ana María Aljure, destacó que el aumento de frecuencias ampliará el flujo de visitantes y fortalecerá la ciudad como destino turístico y empresarial.

Capacidad de las aeronaves

Los nuevos vuelos serán operados en aeronaves ATR-72, con capacidad para 70 pasajeros, lo que facilitará el desplazamiento de empresarios, emprendedores, productores agroindustriales, deportistas, estudiantes y turistas entre regiones claves del Caribe y el nororiente del país.

El presidente de Satena, general Óscar Zuluaga, aseguró que el anuncio marca un paso decisivo para la aerolínea. “Este es un hito. La intención es dinamizar la región Caribe de punta a punta. Hoy conectando la región Caribe estamos cumpliendo esa apuesta. Vinimos para quedarnos”, dijo durante el lanzamiento realizado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Para el Atlántico, el incremento de rutas fortalece la marca territorial y amplía la visibilidad de destinos como Salinas del Rey, Usiacurí, el corredor ecoturístico costero y la creciente agenda de eventos del departamento. También permitirá una articulación más ágil entre instituciones, gobiernos locales y sectores productivos.

Las rutas comenzarán así: el 5 de diciembre operará Barranquilla–Montería; el 6 de diciembre, Barranquilla–Bucaramanga y Barranquilla–Valledupar; y el 7 de diciembre, Barranquilla–Aguachica.

La Gobernación reiteró que seguirá trabajando con Satena para promover el uso de los nuevos trayectos y garantizar que la ampliación de la conectividad aérea beneficie a más ciudadanos y actividades económicas del Atlántico.