Denuncian desaparición de menor de nueve años en Candelaria, Atlántico: activaron plan de búsqueda

La Policía del Atlántico activó el plan de búsqueda de un menor de 9 años en el municipio de Candelaria. La madre habría recibido llamadas extorsivas.

Preocupación hay en el corregimiento de Leña, en el municipio de Candelaria, por la desaparición de un menor de nueve años en la tarde de este miércoles cuando, junto a varios amigos, jugaban fútbol en una cancha.

¿Cómo desapareció el menor?

Según el relato de Luz Medina, madre del menor, uno de sus amiguitos, le contó que un hombre se había acercado a bordo de una moto hasta la cancha, y le pidió que le ayudara a hacer un mandado.

El hombre estaba vestido con una chaqueta y lentes negra, y hasta el momento, se desconoce el paradero del menor.

La Policía del Atlántico, a través de un comunicado, reveló la identidad del menor identificado como Isaías de Jesús Castro Aguilar y que ya se activó el plan de búsqueda.

Mientras tanto, la madre del niño dio a conocer que recibió una llamada, al parecer, extorsiva en donde le exigían dinero y le advertían que eran de un grupo de las Autodefensas.

PERIODISTA: La Policía pidió ayuda a la comunidad para entregar cualquier información que permita dar con el paradero del menor a través del celular: 3212172427