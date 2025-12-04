Al Clan de Oriente le habrían incautado arma utilizada en el crimen del menor de 13 años en Nariño

Nariño- Antioquia

Las autoridades han entregado detalles del operativo contra una comisión mixta del Clan de Oriente y el frente 36 de las disidencias en el municipio de Nariño Oriente de Antioquia, donde fueron abatidos cinco ilegales en combates contra el Ejército.

Se ha conocido que, entre las armas incautadas luego del aseguramiento de la zona, se destaca el fusil de asalto con el que mediante fotografías se mostraban apuntando contra la estación de gasolina de la vereda El Recreo , la misma que tuvo que cerrar varios días al negarse a pagar extorsión y lo que generó el desplazamiento de varias personas.

Entre el armamento también se destaca una pistola 9 mm plateada de cacha negra y con detalles dorados. Según la información recolectada, sería la misma con la que asesinaron al menor de 13 años el pasado mes de octubre en la vereda La Balsora, también de Nariño. Hecho violento por el que la gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 500 millones por los responsables.

Además, se resalta que los explosivos hallados a los ilegales al parecer iban a ser utilizados contra la estación de gasolina de la vereda El Recreo. Esto fue en retaliación por negarse al pago de extorsiones, con lo que se conjura esa acción terrorista que hubiera generado graves daños en el comercio.