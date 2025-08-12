En Medellín, 68 perros encontraron hogar gracias a la campaña “Adopta un Superhéroe”

Medellín

En solo dos semanas, la campaña “Adopta un Superhéroe” logró cambiar la vida de 68 perros rescatados en Medellín, que ahora disfrutan de un hogar. La iniciativa, que incluyó 12 jornadas en los centros comerciales Florida, La Central y Aventura, cerró su primera etapa con un balance positivo y el compromiso de continuar promoviendo la adopción responsable.

Los animales, rescatados del abandono y vestidos con capas de superhéroes, protagonizaron encuentros emotivos con ciudadanos que respondieron con abrazos, caricias y la decisión de darles una segunda oportunidad. De las adopciones concretadas, 28 se lograron directamente durante las jornadas en los centros comerciales, impulsadas por el trabajo conjunto de la Administración Distrital y aliados como Cinemas Procinal y Cotrafa Social, que ayudaron a duplicar las solicitudes de información sobre los animales disponibles.

La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, destacó que la experiencia fue una muestra de la empatía de la ciudad: “Vimos niños, jóvenes, adultos y personas mayores sumarse a una misma causa. El bienestar animal es responsabilidad de todos y juntos podemos cambiar vidas”.

En lo corrido de 2025, Medellín ha superado las 1.000 adopciones de animales de compañía, con 1.046 entregas realizadas por el Centro de Bienestar Animal La Perla —el más grande del país—, que incluyen 634 perros y 412 gatos.

La Administración Distrital anunció que continuará con jornadas en la sede principal de La Perla, ubicada en el corregimiento Altavista, en centros comerciales y a través de las líneas de WhatsApp 311 796 3457 y 311 798 7303, para que más familias puedan sumarse a esta causa.