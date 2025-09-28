La Perla convierte 34 toneladas de excretas en abono cada mes para los espacios verdes de Medellín

Medellín

El Centro de Bienestar Animal La Perla avanza en la consolidación de un modelo integral que combina la protección de más de 2.600 animales con prácticas ambientales innovadoras, posicionándose como referente en sostenibilidad para Medellín.

Cada mes, en promedio, se recolectan 34 toneladas de excretas animales que son transformadas en abono orgánico de alta calidad, utilizado en jardines y espacios verdes de la ciudad. Este proceso de compostaje es uno de los más importantes dentro de la gestión ambiental de La Perla: diariamente se producen cerca de 40 bultos de 25 kilogramos, lo que equivale a una tonelada por día y ocho toneladas por semana.

La subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, destacó que este material se convierte en un recurso seguro y útil que impulsa la economía circular y la recuperación de espacios naturales.

“Aquí demostramos que la protección y el bienestar de los animales puede ir de la mano del cuidado de nuestro medio ambiente, con medidas innovadoras y responsables hacia este. Para la fecha, ya superamos la meta del plan de desarrollo Medellín te quiere de nuestra fauna doméstica”, señaló la subsecretaria.

Detalles del proyecto

En materia de residuos peligrosos, solo en agosto fueron entregados más de 2.700 kilos —incluyendo hospitalarios— a gestores autorizados, garantizando una disposición adecuada y segura.

El modelo de sostenibilidad también contempla la recolección y aprovechamiento de aguas lluvias, el ahorro energético y el trabajo articulado con aliados estratégicos. La Asociación de Recicladores de Altavista (ARPA) recibe materiales como cartón, vidrio y aluminio, promoviendo la inclusión social y el aprovechamiento responsable, mientras que Emvarias garantiza la correcta disposición de los residuos no aprovechables.

Además de los avances ambientales, Medellín alcanzó en lo corrido de 2025 el 100 % de la meta de adopciones entre gatos y perros, establecida en el plan de desarrollo, con más de 1.200 entregas responsables.

Con estas acciones, la alcaldía de Medellín destacó que La Perla no solo como un espacio de cuidado y refugio para los animales, sino también como un ejemplo de cómo las prácticas sostenibles pueden integrarse de manera efectiva a la gestión pública en beneficio de la ciudad y el medio ambiente.