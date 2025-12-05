Cerca de 50 personas saquearon un camión que se accidentó en la vía Costa Caribe en Yarumal

Yarumal-Antioquia

Este jueves un camión de carga se accidentó en el Norte de Antioquia, pero la gente de la zona se robó la mercancía que transportaba el vehículo. Pese a la presencia del lugar que intentó evitar esta situación, prefirió no entrar en confrontación con los civiles.

El camión que transportaba concentrado para perros y que se movilizaba por la vía Medellín-Costa Caribe con dirección hacia Caucasia, se salió de la vía cuando bajaba con la carga desde Yarumal hacia Valdivia. Al lugar llegaron unas 50 personas que comenzaron a saquear el camión sin ninguna consideración. El carro fue saqueado y el ejército que llegó al sitio prefirió no intervenir, ya que fueron tratados con palabras de alto calibre.

Las causas del accidente se desconocen, mientras que las autoridades han rechazado estos hechos que reflejan una indolencia ante una adversidad que sufre una persona, tanto el conductor como el propietario de la carga que es robada.