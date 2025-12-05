Recomendaciones del uso adecuado de luces LED durante la época navideña

En el mes de diciembre, Medellín es adornada por luces LED, instaladas en parques principales, plazas, centros comerciales, jardines y hogares. Sin embargo, la iluminación intensa que dichas luces emiten puede contribuir de manera negativa en la fauna silvestre, particularmente si son instaladas o constantes cerca de ecosistemas naturales.

A propósito del encendido del Alumbrado Navideño el pasado 28 de diciembre en la ciudad, lugares como Sabaneta, Copacabana, Barbosa, entre otros municipios, también se sumaron a la tradición. Envigado, por ejemplo, ilumina más de 12.000 figuras navideñas que se extienden a más de 10 kilómetros de vía.

En ese sentido, Cesar Tulio valencia, zootecnista de la subdirección de ecosistemas Corantioquia, advirtió que el uso de luz artificial en horarios no habituales, en adición a la mayor actividad humana durante estas fechas, altera los ritmos biológicos de gran cantidad de especies que habitan la ciudad. Así mismo, se generan impactos como la afectación a murciélagos, zorros y zarigüeyas; que deben modificar sus rutas de alimentación, y la alteración de los comportamientos territoriales y reproductivos de las aves.

Es importante destacar que, aunque la iluminación LED tiene alta durabilidad y menor tasa de reemplazo, además de emitir menos cantidad de carbono y generar un menor impacto ecológico que las luces tradicionales —con hasta un 80% menos de consumo energético—, estas también consumen energía y producen residuos que deben desecharse de manera adecuada.

¿Qué podemos hacer por el medio ambiente durante esta temporada?

De acuerdo con la entidad ambiental, Corantioquia, la ciudadanía puede realizar prácticas sencillas que mitigan los efectos negativos ambientales generados por las luces LED:

- Hacer uso de sensores de movimiento y temporizadores

- Evitar la sobre iluminación, pues al ser bombillas potentes no se requieren muchas unidades.

- Apagar el alumbrado doméstico cuando al salir de casa o a la hora de dormir.

- Disponer de bombillas sin vida útil en puntos de recolección autorizados para aparatos eléctricos o electrónicos.

Acciones como el uso de encendido racional del alumbrado navideño, reutilización de decoraciones usadas en años previos y la adecuada disposición final de las piezas sin utilidad, significan un aporte ambiental en la época de fin de año al que nos podemos sumar entidades públicas, establecimientos comerciales, conjuntos residenciales y hogares.