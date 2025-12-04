Para el 2026 EPM tendrá presupuesto de cerca de 30 billones de pesos

Antioquia

En la sesión del pasado 2 de diciembre, la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) aprobó el presupuesto para 2026, incluyendo los recursos para la operación e inversión de los diferentes segmentos de la entidad. Entre estos se encuentra la generación, transmisión y distribución de Energía, la provisión de aguas, aguas residuales, entre otros.

“La financiación del presupuesto de 2026 se hará con ingresos corrientes por los servicios públicos prestados de energía, gas natural, provisión aguas y aguas residuales por 18,3 billones de pesos (62 %), créditos por 3,5 billones de pesos (12 %) y el valor restante (26 %) corresponde a dividendos recibidos de las filiales, recuperación de cartera y saldo inicial de caja, entre otros”.

Así lo confirmó John Maya Salazar, gerente general de EPM, quien declaró que esta gestión de recursos, aunque ha presentado retos regulatorios, climáticos y de mercado, se continuará trabajando para garantizar la calidad de servicios públicos en el año venidero.

Entre la distribución de los 29,8 billones de pesos, 4 billones serán destinados para proyectos de infraestructura, de los cuales 1,3 billones de pesos corresponden a la segunda etapa del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

El 48% del presupuesto está dirigido a gastos de inversión; el 10% a gastos de operación comercial; 8,5 billones de pesos que representan el 28% del presupuesto para gastos de funcionamiento, y, por último, para el servicio de deuda se dispone de 3,3 billones de pesos representando el 11% del presupuesto.

Entre las iniciativas a resaltar para el presupuesto de 2026, destacan la expansión de infraestructura de generación de energía, la expansión circuito Acueducto y Alcantarillado Yulimar, Tercera salida Manantiales y la modernización de la planta de producción de agua potable La Ayurá.