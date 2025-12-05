Fin de año moverá más de 42.000 vehículos diarios por el Túnel de Oriente y sus vías aledañas

La Concesión Túnel Aburrá Oriente proyecta que durante esta temporada navideña circularán más de 42.000 vehículos al día por las vías bajo su operación, entre ellas la conexión vial del Túnel de Oriente, la Variante Palmas, Santa Elena y la doble calzada Las Palmas. Solo por el túnel se espera un promedio de 32.000 vehículos diarios, con picos que podrían alcanzar los 37.000 vehículos durante los fines de semana del 5 y el 12 de diciembre.

Con el incremento del turismo hacia Medellín y el Oriente antioqueño, la Concesión puso en marcha su campaña de seguridad vial “Manéjate Bien”, que este año invita a los conductores a manejar con precaución. La estrategia incluirá actividades pedagógicas en peajes y puntos estratégicos de la vía, como la entrega de buñuelos y mensajes de prevención a viajeros y transportadores.

“Este fin de año queremos que cada uno de nuestros viajeros llegue seguro. El 70% de los incidentes dentro del túnel son por alcance; no suelen ser graves, pero sí afectan la operación. Por eso insistimos en conducir con responsabilidad y respetar las normas”, señaló Daniel Betancur, coordinador de Operaciones Viales de la Concesión.

Para atender el aumento en el flujo vehicular, la Concesión reforzará la operación de grúas, ampliará el personal en peajes y realizará una supervisión rigurosa de equipos electromecánicos y sistemas informativos. Además, recordó que los usuarios pueden agilizar su paso mediante pago electrónico con diferentes plataformas.

Como recomendaciones clave, la Concesión pidió a los conductores revisar el estado de sus vehículos antes de viajar, mantener la distancia de seguridad, encender las luces y respetar el límite de 70 km/h dentro del túnel, donde también operan radares de velocidad.

La entidad invitó a los viajeros a mantenerse informados sobre el estado de las vías a través de sus canales oficiales, entre ellos la línea de emergencia #790.