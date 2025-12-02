EPM denuncia robo de cableado en 6 distintos puntos de los Alumbrados Navideños

Los Alumbrados de Empresas Públicas de Medellín (EPM) iluminan la ciudad este 2025 con un homenaje doble: los 350 años de la fundación de la ciudad y los 70 años de servicio de la entidad, con 25 mil figuras hechas a mano por madres artesanas cabeza de hogar, 8 millones de bombillas y 600 kilómetros de manguera luminosa.

Este pasado viernes, 28 de noviembre, fueron encendidos bajo el lema “En Navidad, Medellín te quiere” y desde entonces han convocado a miles de visitantes en los 61 puntos de la capital antioqueña.

Sin embargo, la celebración se ha visto opacada por robos y actos de vandalismo en varios puntos de la ciudad. Según informó la entidad, en los primeros días de exhibición se han sustraído cables dúplex, esenciales para la conexión eléctrica de las figuras, en lugares como Cristo Rey, La Floresta, Plaza Botero, Paseo del Río, Primer Parque de Laureles y San Antonio de Prado.

Robos que encienden alerta

Entre los casos más graves se encuentra el hurto de alrededor de 70 metros de cable del Árbol de Navidad de Plaza Botero, gemelo del ubicado en el Paseo del Río. En el Primer Parque de Laureles, la cifra asciende a 410 metros de cable robado.

Además, se han reportado actos de vandalismo contra obras del Pueblito Paisa, afectando la estética y seguridad de la instalación.

A propósito de la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó en su cuenta de X los acontecimientos: “Condenamos los actos vandálicos y delincuenciales contra los alumbrados de EPM instalados en toda la ciudad. El robo de cable y los daños a las estructuras instaladas, son hechos que deben ser rechazados y castigados por las autoridades”.

Llamado a la ciudadanía

EPM invitó a la comunidad a cuidar los Alumbrados con sentido de pertenencia y denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades. “Estos espacios son patrimonio cultural y social de Medellín, y su preservación depende del compromiso de todos”, señaló la empresa.